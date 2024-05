Detenen l'amo d'un bar a Barcelona per presumptament vendre droga i material robat

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana ha detingut un home que regentava un bar al barri barceloní del Raval per, presumptament, fer servir el local com un punt de venda de cocaïna i heroïna, i també d'articles robats.

Els agents han intervingut 44 grams de cocaïna, 16 grams d'heroïna en dosi única i 21.000 euros en metàl·lic, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

A més, van trobar set telèfons mòbils, roba valorada en més de 400 euros, dues càmeres fotogràfiques, dos auriculars sense fils i altaveus portàtils.

ELS FETS

Les sospites sobre el local intervingut van començar quan agents de paisà de la Guàrdia Urbana van observar que un home, que semblava estar sota els efectes de la droga, entrava en un bar i donava diners a una persona de la barra a canvi d'un paquet.

Els agents van esperar el comprador al carrer i van poder comprovar que el paquet contenia dosis de cocaïna i heroïna.

Un dels gossos policies, en l'escorcoll al bar, va trobar els espais on el detingut amagava la droga i els objectes presumptament robats.

Davant la incapacitat del regent del local de poder explicar la procedència de tots els productes localitzats, tal com ha detallat la policia local, va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i per encobriment.