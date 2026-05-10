Detenen un jove per una agressió a una persona sense llar a Rubí (Barcelona)

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
Agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació (UCDOD) dels Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) com a presumpte autor d'un delicte d'odi per una agressió a Rubí a un home de 58 anys en situació de sensellarisme, informa el cos en un comunicat.
Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan la víctima es trobava carregant el seu telèfon mòbil en un establiment d'alimentació a Rubí i va ser increpada de forma despectiva per l'agressor abans de rebre un fort cop de puny a la cara que el va deixar estabornit a terra.
Després de l'atac, l'autor va fugir del lloc en un vehicle sense auxiliar la víctima, qui va haver de ser socorreguda per testimonis presencials i traslladada posteriorment en ambulància a un centre mèdic per rebre assistència pels danys soferts.
La investigació policial, centrada en un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, ha determinat que l'agressió va estar motivada per raons d'aporofòbia.
El detingut va passar a disposició judicial el passat 29 d'abril davant el Jutjat de Rubí després de la seva detenció efectuada el dia anterior.