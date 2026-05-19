Detenen Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango Isak Andic

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isak Andic, per la mort del seu pare el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona).
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts coneixedores de la investigació a Europa Press, la detenció pel presumpte homicidi s'ha produït durant aquest dimarts al matí.
Jonathan Andic, que era l'únic acompanyant el dia de la mort del seu pare, està sent investigat pel jutjat d'instrucció 5 de Martorell (Barcelona), on serà traslladat en les pròximes hores per prestar declaració.
DECLARA DURANT EL MATÍ
Portaveus autoritzats de la família han afirmat que Jonathan Andic "està declarant" aquest dimarts al matí dins les diligències de l'accident del 14 de desembre del 2024.
"En aquests moments no podem afegir gaire més perquè hi ha secret de sumari. La col·laboració ha estat i serà màxima en el marc d'aquestes diligències", han afegit en un comunicat.