Detenen 2 homes per distribució de cocaïna al Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de Reus van detenir dijous passat dos homes de 64 i 66 anys pels presumptes delictes de tràfic de cocaïna i altres substàncies, amb en total 3,7 quilos de droga.
La investigació va començar fa uns mesos, després que la policia sabés que un home venia substàncies que amagava en un garatge prop de casa seva a Castellvell del Camp, informen els Mossos en un comunicat.
A continuació es va descobrir que un altre home també desenvolupava aquesta activitat a la comarca, concretament a Reus, i dijous els agents van escorcollar els dos habitatges i el lloc on treballava un d'ells.
Al domicili de Castellvell del Camp hi van trobar 710 grams de cocaïna i 42.490 euros en bitllets fraccionats, a més d'una dotzena d'embolcalls repartits en diferents punts, mentre que al de Reus hi van descobrir haixix i marihuana.
Amb un valor de 230.500 euros i la localització de munició d'armes de foc, els detinguts van passar dissabte a disposició del jutjat en funció de guàrdia de Reus.