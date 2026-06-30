Detenen un home a Valls (Tarragona) per tres robatoris amb violència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un home de 39 anys com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb violència i intimidació i un altre de lesions a Valls (Tarragona), informa el cos policial aquest dimarts en un comunicat.
El detingut ha passat aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Valls, després de presumptament cometre els tres robatoris el mateix dia de la detenció, en què l'assaltant abordava les víctimes per l'esquena per robar-los les cadenes d'or que duien.
Finalment, les patrulles policials desplegades pel centre de Valls van localitzar l'individu quan provava d'amagar-se al pàrquing subterrani d'un establiment comercial, el van interceptar i van recuperar una de les cadenes d'or sostretes, que ja han tornat a la seva propietària.