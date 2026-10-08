Detenen un home a Tarragona per presumptament fer tocaments a una dona en un autobús

GUARDIA URBANA DE TARRAGONA
TARRAGONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest dijous un home de 52 anys per presumptament fer tocaments a una dona de 23 anys en un autobús de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
Segons explica la policia tarragonina en un comunicat, els fets es van produir dilluns poc abans de les 9 hores, i la víctima va denunciar aquella mateixa tarda que havia patit una situació d'assetjament al bus.
A partir de la denúncia, la Urbana va obrir una investigació, que va dur a terme amb la col·laboració de l'EMT, i amb la informació aportada per la víctima i els vídeos van poder identificar l'home.