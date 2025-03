Detenen un home per robar joies valorades en 20.000 euros a Premià de Mar

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar en una joieria de la localitat de Premià de Mar (Barcelona), on va sostreure diversos collarets valorats en 20.000 euros, segons han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'autor va entrar a la joieria i va demanar que li ensenyessin alguns collarets; mentre la dependenta li va ensenyar diverses mostres, l'home va agafar les joies i va fugir.

Els Mossos van accedir a les imatges de l'establiment i van detenir l'autor dels fets; a més, després d'una entrada i escorcoll al seu domicili van poder recuperar part de les joies.