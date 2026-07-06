Detenen un home per provocar un incendi forestal a Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de l'Àrea Bàsica Policial de l'Alt Penedès van detenir el passat 2 de juliol un home de 50 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal relacionat amb el foc declarat la matinada del 7 de juny en una zona forestal prop del nucli de població de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), informa un comunicat del cos policial.
La investigació va començar després de l'incendi, que va afectar una superfície forestal del municipi, les primeres gestions, per part del cos d'Agents Rurals, van permetre recopilar indicis sobre el possible origen del foc i identificar-ne un presumpte responsable a través dels indicis recollits durant la inspecció ocular i diversos enregistraments de videovigilància de la zona.
L'anàlisi de les imatges va situar el detingut a les proximitats del punt d'inici de l'incendi en una franja horària compatible, així mateix, els investigadors van constatar que havia fet servir material pirotècnic a la mateixa zona on es va origionar el foc.
La investigació continua oberta per determinar si el detingut podria estar relacionat amb altres incendis forestals similars registrats el 2025 a la mateixa zona del lloc dels fets.
El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès (Barcelona).