Detenen a un home per la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres sobre les 1.25 hores a un home per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona en el districte de Sant Martí de Barcelona aquest dimarts, ha informat la policia catalana en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cos va rebre l'avís sobre les 19.47 hores per una agressió en un domicili del carrer Andrade i, en desplaçar-se al lloc, els agents van localitzar a una dona ferida de gravetat que, després de ser atesa pels serveis d'emergència, van confirmar la seva mort.
La DIC s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort i determinar les causes i, malgrat la detenció, la investigació segueix oberta.