Detenen un home i confisquen deu quilos de droga en un domicili de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home i van intervenir més de deu quilos de substàncies estupefaents en un domicili de Mataró (Barcelona), segons han informat aquest dimarts a través d'un comunicat.
La investigació va començar el 5 de febrer després que els agents detectessin una actitud sospitosa d'un cotxe de lloguer, que van seguir fins a un pàrquing privat de Mataró, on va entrar un segon vehicle amb bosses de plàstic negres.
Després, els agents van veure com el mateix vehicle sortia de l'aparcament i anava fins a un punt de missatgeria, on l'home va dipositar una "caixa de grans dimensions" amb direcció a Bèlgica, la qual, a més de desprendre una forta olor, contenia cinc quilos de marihuana i una balisa GPS.
L'endemà, els Mossos van intervenir un altre paquet del mateix home, aquest cop amb 500 grams de marihuana i 5,3 quilos d'haixix, i dimecres passat van dur a terme una entrada i escorcoll autoritzats pel jutjat de guàrdia de Mataró: van intervenir més balises GPS i eines per a l'enviament de substàncies.
Dijous passat, agents de la unitat de seguretat ciutadana de Mataró van identificar i van detenir aquest home, que portava 40.000 euros en efectiu, dues balises i dues claus de vehicle.