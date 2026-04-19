Detenen un home a Cassà de la Selva (Girona) amb 79 quilograms de cànnabis

POLICIA LOCAL DE CASSÀ DE LA SELVA
GIRONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Local de Cassà de la Selva (Girona) va detenir aquest dissabte un home amb 79 quilograms de cànnabis dins del cotxe, després que una patrulla detectés una forta olor de marihuana als afores del municipi, ha informat el cos en un comunicat aquest diumenge.
Després de detectar l'olor els agents van comprovar la zona i van veure uns vehicles sospitosos aparcats al pati d'una masia, per la qual cosa van establir un dispositiu per detenir als cotxes quan sortissin de la casa.
Quan els vehicles van abandonar la masia van realitzar el control pertinent i en un dels cotxes es va localitzar la substància, que pot estar valorada en uns 150.000 euros, i es va procedir a la detenció del conductor que ha passat a disposició judicial.