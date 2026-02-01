Detenen a dos homes a Tarragona amb 60 quilos de marihuana ocults en un camió

TARRAGONA, 1 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a dos homes de 41 i 44 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal, després de trobar 60 quilos de marihuana en un camió a l'autopista AP-7, han informat en un comunicat aquest diumenge.
L'operatiu va tenir lloc sobre les 18:00 hores a l'altura de Tarragona, quan diverses patrulles de tràfic van interceptar el vehicle seguint les indicacions dels investigadors de la comissaria del Baix Camp-Priorat que vigilaven el carregament.
La investigació prèvia va permetre detectar moviments sospitosos en una nau situada a La Selva del Camp (Tarragona), on els agents van observar com el camió canviava de remolc abans d'incorporar-se a l'autopista per iniciar el seu trajecte cap a l'estranger.
TROBALLA I REGISTRE DE LA NAU
Una vegada interceptat el vehicle, els agents van notar que la paret posterior del remolc presentava signes de manipulació i van constatar una diferència anòmala de 50 centímetres entre la mesura exterior i la interior del compartiment.
Davant de la sospita de l'existència d'un doble fons, es va requerir la intervenció dels Bombers de la Generalitat per obrir l'estructura, localitzant a l'interior quatre fardells amb 58 borses de cogollos de marihuana envasats al buit.
La droga intervinguda té un valor de 120.000 euros al mercat il·legal estatal, encara que la policia calcula que aquesta xifra podria duplicar-se una vegada distribuïda en altres països del mercat europeu.
Aquesta mateixa tarda els agents de la Unitat d'Investigació de Reus (Tarragona) van registrar la nau de La Selva del Camp, on van trobar inhibidors de freqüència, rastrejadors GPS i documentació vinculada al grup criminal investigat.
Els dos detinguts van passar ahir a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus, després que els investigadors sol·licitessin formalment el canvi de partit judicial per continuar amb el cas.