Detenen dos homes en una biblioteca de les Corts (Barcelona) per robar material audiovisual

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 de maig dos homes de 38 i 46 anys, que tenien dues ordres de detenció per robatoris de material audiovisual de més de 33.000 euros, per un presumpte robatori amb força en una biblioteca del barri de les Corts (Barcelona).

Els Mossos van rebre una alerta a les 11 hores que dos homes havien forçat la porta d'una zona restringida on es guardaven dispositius electrònics valorats en més de 3.000 euros, segons han informat aquest divendres en un comunicat.

Els dos homes es comunicaven entre ells mitjançant auriculars i portaven eines per forçar portes, però no van aconseguir endur-se res de la biblioteca per l'alarma incorporada en la porta.

De les dues ordres de detenció que tenien, una era per un robatori valorat en 28.000 euros en un esdeveniment esportiu i l'altra pel furt de quatre ordinadors portàtils valorats en més de 5.000 euros en un hotel.

Els dos detinguts acumulen nou detencions per fets similars i la investigació continua oberta.