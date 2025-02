Detenen dos conductors novells per provocar un accident mortal a Alcover

TARRAGONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns dos conductors novells de 18 i 19 anys com a presumptes autors per provocar un accident mortal, el 2 de febrer a la C-14, a Alcover (Tarragona, on se'ls acusa de delictes d'homicidi per imprudència greu, conducció temerària i lesions per imprudència, segons han informat en un comunicat aquest dimecres.

El 2 de febrer cap a les 15.40 hores , els dos joves anaven de Montblanc a Alcover, on disputaven un acte esportiu a les 16 hores, i segons ha pogut constatar la investigació, circulaven a gran velocitat i van decidir avançar en línia contínua en un tram de visibilitat limitada.

A l'altura de la cruïlla de la localitat de Picamoixons, al final de la recta de baixada i iniciant una corba, un dels detinguts va avançar l'altre envaint el sentit contrari i es va trobar de cara un cotxe que va haver de maniobrar per evitar la col·lisió frontal.

Per evitar un xoc frontal amb dos vehicles més, el detingut va haver de tornar a maniobrar i va acabar perdent el control; aquest fet va provocar el xoc amb un altre turisme el conductor del qual, un home de 68 anys, va morir, i l'impacte amb un tercer vehicle que va provocar ferides a la conductora.

La Unitat Regional d'Investigació de Sinistres Viaris va assumir el cas i els Mossos van detenir dilluns els dos conductors per haver provocat aquest sinistre i dimarts van passar a disposició del jutjat en funció de guàrdia de Tarragona.