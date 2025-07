Detenen a Cunit un home buscat a França per una violació grupal

TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Cunit (Tarragona) un home de 29 anys buscat a França per un delicte de violació en grup, segons ha informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat.

El juny del 2024, una dona va denunciar una violació grupal a l'interior d'un vehicle després d'un esdeveniment festiu, en el qual hi havia presents 4 homes: 2 la van agredir sexualment i 2 no van fer res per impedir-ho.

Un dels sospitosos, que les anàlisis forenses incriminen, va passar a disposició judicial a França l'agost del 2024 després de ser detingut i, quan va quedar en llibertat, va abandonar el país.

El 15 de maig del 2025, després de confirmar que podria haver viatjat fins a Catalunya, les autoritats judicials franceses van dictar una ordre europea de detenció i entrega (OEDE).

Els Mossos el van detenir dimarts cap a les 18 hores en un domicili del carrer Francesc Macià de Cunit (Tarragona) i preveuen traslladar-lo aquest dijous a Madrid per passar a disposició del jutjat central d'instrucció 2 de l'Audiència Nacional.