Detenen el conductor del turisme amb què ha xocat un motorista mortalment a Montbrió (Tarragona)

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del turisme amb què ha xocat un motorista que ha mort a la T-310 a Montbrió del Camp (Tarragona) aquest diumenge a primera hora de la tarda.

El detingut per presumpte homicidi per imprudència greu és un home de 57 anys i la víctima és un veí d'Almoster (Tarragona) de 53, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

"Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per envestida entre una motocicleta i un turisme", segons el SCT.

L'accident, de què els Mossos han rebut avís a les 13.53, ha obligat a tallar totalment la carretera i a fer desviaments per dintre de la població fins a les 16.15.

Amb aquesta víctima són 87 els morts enguany a les carreteres catalanes (27 d'ells motoristes) segons dades provisionals.