Detenen el conductor del cotxe en què va morir un jove dissabte a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Un veí de Viladecans de 23 anys va morir dissabte de matinada en sortir-se de la via el turisme en el qual viatjava amb tres persones més per l'A-2 a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i el conductor va ser detingut per un presumpte homicidi per imprudència greu.

La víctima era el copilot, que va morir ja a l'hospital de Bellvitge, i els altres ocupants van resultar ferits lleus (un era una menor), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest diumenge en un comunicat.

En total 88 persones han mort aquest any a les carreteres catalanes comptant la víctima d'aquest accident, del qual els Mossos van rebre avís a la 1.52 de dissabte.