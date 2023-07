Detenen beguda la presumpta autora de la mort d'un motorista a la C-42 a Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora en estat d'embriaguesa que presumptament va xocar i va matar un motorista dilluns a la nit a la C-42 a Tortosa (Tarragona), han informat aquest dimarts en un comunicat.

Segons la policia catalana, la conductora anava "clarament" sota els efectes de l'alcohol quan els agents la van trobar dins el seu vehicle a una distància de 200 metres del lloc del sinistre.

Després de rebre l'avís dilluns a les 22.14 hores, les patrulles que es van desplaçar fins al punt de l'accident van observar el conductor del ciclomotor estès a terra i sense constants vitals, un home de 61 anys i veí de Roquetes (Tarragona).

En la prova d'alcoholèmia la dona de 27 anys va donar una taxa positiva de 0,94 ml/g, per la qual cosa va quedar detinguda com a presumpta autora dels delictes d'homicidi per imprudència greu i conduir sota els efectes de l'alcohol.

L'arrestada passarà "en les pròximes hores" a disposició del jutjat en funció de guàrdia de Tortosa.