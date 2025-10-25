Detenen a 39 persones a Barcelona en un dispositiu per reduir la presència d'armes blanques

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Portuària, Policia Nacional i seguretat privada per reduir la presència d'armes blanques a Barcelona ha acabat aquest dissabte de matinada amb 39 detinguts i 53 denúncies per possessió de drogues i armes blanques.
També s'han posat 21 denúncies de trànsit i, per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha posat 259 denúncies relacionades amb el transport públic, informen els Mossos en un missatge d'X recollit per Europa Press.
En el marc del dispositiu 'Daga', s'han inspeccionat dos locals, on s'han registrat 7 denúncies per armes o drogues, diverses infraccions administratives, un detingut per requeriment judicial i un investigat per arma prohibida.