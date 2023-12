Detenen 15 persones a Barcelona i Bilbao per presumptament robar amb força a xalets

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat i detingut 15 persones, 4 a Bilbao i 11 a Barcelona, per presumptament pertànyer a una organització criminal dedicada a la comissió de robatoris amb força a xalets, informen en un comunicat aquest dijous.

Han intervingut 10.000 euros en efectiu, tres armes, sis cotxes d'alta gamma i 15 telèfons mòbils d'aquesta suposada organització criminal que hauria comès més d'un centenar de robatoris a diferents províncies espanyoles.

L'organització criminal, assentada a Catalunya, però amb "gran mobilitat per tota la geografia espanyola", estava integrada per cinc cèl·lules d'individus altament especialitzats en el robatori d'interior d'habitatges.

Aquestes persones formaven grups de tres o quatre integrants amb un "repartiment de tasques molt específic": un conductor que duia a terme funcions de vigilància i un altre grup d'assalt als habitatges.

L'organització tenia com a "zona predilecta per delinquir" el nord d'Espanya i la manera d'accedir als habitatges era sempre la mateixa: saltaven les tanques o els murs de les cases, i hi entraven i en sortien en poc temps, sense estar-s'hi més de cinc minuts.

La investigació va començar a finals de gener, quan es va detectar un augment de robatoris a habitatges unifamiliars de León i Gijón i finalment, al novembre, es va engegar un dispositiu per a l'arrest dels integrants de l'organització que va acabar amb la detenció de 15 persones i cinc entrades i escorcolls a la província de Barcelona.

Després de ser posats a disposició judicial, es va decretar l'ingrés a presó d'un dels arrestats, quedant oberta la investigació policial.