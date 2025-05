Detecten la presència d'un linx ibèric al Prepirineu de Lleida

Va ser alliberat al nord de Sevilla el 2023 i detectat el març d'aquest any

Els Agents Rurals de la Generalitat han detectat, a través d'una càmera automàtica la presència d'un exemplar de linx ibèric en una zona del Prepirineu de la província de Lleida, i és la segona vegada que es detecta la presència d'un exemplar d'aquesta espècie a Catalunya en els darrers anys, ha informat el Govern aquest dijous en un comunicat.

La fotografia es va fer al març a través d'una càmera situada enmig del medi natural, però no va ser recollida fins fa unes setmanes, d'aquest felí protegit per la llei i amenaçat.

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va comunicar al Ministeri de Transició Ecològica i a les comunitats autònomes que hi havia un linx ibèric al seu territori per esbrinar d'on podia provenir l'exemplar, que duia collaret emissor.

L'estudi del pelatge i del catàleg d'exemplars va permetre confirmar que es tractava d'un mascle anomenat Secreto, de tres anys, criat en captivitat, que havia estat alliberat a la serra nord de Sevilla --a Villanueva del Río y Minas-- la primavera del 2023.

Secreto és un exemplar adult, que si bé va passar un temps al nord de Sevilla, ha arribat a Catalunya, per la qual cosa no és un animal reintroduït, sinó que ha arribat de manera natural, tal com ho va fer el primer linx documentat, Litio.

La primera presència documentada d'un linx ibèric des que es va extingir va tenir lloc el març del 2018, quan Litio, un mascle alliberat a Portugal el 2015, va ser localitzat en un hort de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).

El linx ibèric és una espècie autòctona de Catalunya, que es va anar fent progressivament més rara i que es va extingir durant la primera meitat del segle XX, tot i que alguns exemplars aïllats podrien haver viscut fins als anys 70.