Detecten un possible míssil balístic sobrevolant Catalunya i la Comunitat Valenciana que ha caiguit al mar

La xarxa d'investigació del CSIC assenyala que per la trajectòria de l'objecte podria procedir de França

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

La Xarxa d'Investigació Bòlids i Meteorits (SPMN) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha detectat un "bòlid artificial" sobrevolant Catalunya, el mar Balear i la Comunitat Valenciana des de França al voltant de les 22.59 hores de divendres que ha caigut al mar, i s'estudia si ha estat un míssil balístic o una reentrada.

"Actualment considerem dues hipòtesis: un míssil balístic o una reentrada", ha indicat el compte d'investigadors a la xarxa social X, i han assenyalat que informaran d'informacions addicionals pel mateix canal: "Tan aviat com completem estudi i obtinguem confirmació addicional, l'inclourem al fil".

Aquest dissabte al matí col·laboradors de la xarxa han compartit vídeos en què s'observa un objecte que, després de sortir de França, "sobrevola Girona i Barcelona per endinsar-se al mar Balear i acabar el recorregut al sud de la Comunitat Valenciana".

"Estudiant-la des de l'Institute of Space Sciences (HISSI-CSIC) per conèixer-ne origen, ens decantem per un míssil balístic", afegeix el missatge.

Segons indica el CSIC a la seva pàgina web, aquest bòlid artificial s'ha registrat a les estacions de vídeo detecció del Pic Bartolo i Benicàssim (Vicent Ibàñez), Blesa-Teruel (Miguel Aznar), Breda (David Molner), Corbera de Llobregat (Carlos Alcaraz), Esparreguera (Jordi Gil), Folgueroles (Pep Pujols/AAO i Josep M. Trigo/CSIC-IEEC), Sant Celoni (David Molner), Sant Fost de Campsentelles (Lina Aguasca) i Sant Mateu (Cèsar Guasch).

El rang d'observació ha estat: Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi, La Rioja i Navarra.

En paral·lel, un dels investigadors de la xarxa i professor de l'Institute of Space Sciences del CSIC Josep Maria Trigo ha publicat un missatge en el qual es pregunta si hi haurà explicacions sobre aquest fet i si no s'haurien d'anunciar aquestes proves.

"Sincerament em pregunto si algun responsable donarà explicacions sobre aquesta prova que han fet avui sobre els nostres caps. No s'haurien d'anunciar?", ha escrit Trigo.