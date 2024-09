Detecten poliovirus en aigües residuals a la depuradora del Besòs (Barcelona)

El Govern assegura que "hi ha un risc baix de transmissió" d'aquesta malaltia

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Les anàlisis microbiològiques rutinàries d'aigües residuals han detectat la presència de poliovirus circulant a l'estació depuradora d'aigües residuals del Besòs (Barcelona), i la Conselleria de Salut ha obert una investigació per detectar si hi ha persones infectades.

En un comunicat aquest dijous, el Govern ha explicat que la Secretaria de Salut Pública i l'Agència de Salut Pública de Barcelona han activat el protocol per monitoritzar la circulació del poliovirus a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb intensificació de l'anàlisi d'aigües residuals i la identificació activa de casos als centres sanitaris.

A més a més, s'ha enviat notificacions al Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries (Caes), s'ha traslladat mostres al Centre Nacional de Microbiologia i s'ha implementat les actuacions establertes en el Pla d'acció d'Espanya per a l'erradicació de la poliomelitis.

Aquestes mesures consisteixen en la recerca activa de casos a centres assistencials, l'anàlisi virològic periòdic en aigües residuals, l'avaluació de cobertures de vacunació per buscar població suscepible o de risc i la vigilància activa amb recerca prospectiva i retrospectiva de casos sospitosos.

"RISC BAIX"

La detecció d'aquest virus indica la contaminació d'aigües i la seva disseminació per excreció via fecal d'alguna persona infectada, però la qualitat higiènic-sanitària de l'aigua de consum humà "no s'hi veu compromesa de cap manera".

El Govern ha assegurat que la qualitat de l'aigua està "garantida pels diferents circuits dels processos de potabilització de l'aigua de consum", i a més, la cobertura vacunal a Catalunya és d'un 95,7% de la població.

Per tant, l'executiu català considera que amb aquestes condicions "hi ha un risc baix de transmissió d'aquesta malaltia" a Catalunya.

La Secretaria de Salut Pública de Catalunya recomana mantenir i reforçar la vacunació especialment en nens i la població amb més dificultat per accedir al sistema sanitari, i també en viatgers de països on la malaltia és endèmica.