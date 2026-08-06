Detecten paràsits "potencialment patògens" a la xarxa tròfica marina de l'Antàrtida

GIRONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Un estudi internacional liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ha detectat una diversitat de paràsits "potencialment patògens" a la xarxa tròfica marina de l'Antàrtida, informa el CEAB en un comunicat aquest dijous.
S'han descobert en els estómacs de peixos antàrtics i entre ells es troben microorganismes marins dels gèneres Bonamia, Minchinia, Haplosporidium, Hematodinium, Gadixcellia o Ichthyophonus, grups amb una "àmplia distribució geogràfica" que inclouen espècies responsables de malalties en peixos, crustacis o mol·luscs de rellevància ecològica i comercial.
La troballa revela que aquests microorganismes formen part de la biodiversitat present a les xarxes tròfiques antàrtiques i "reforça la necessitat de comprendre el seu impacte en aquests ecosistemes sotmesos al canvi global".
La investigació, publicada a 'Environmental DNA', ha identificat 242 senyals moleculars de paràsits a partir de l'anàlisi del contingut estomacal de dues espècies de peixos antàrtics i "amplia de forma significativa el coneixement sobre la biodiversitat parasitaria marina del continent blanc, especialment pel que fa als protistas/eucariotes microscòpics".
L'equip ha pogut creuar l'abundància de cada paràsit amb la dels seus possibles hostes, en particular mol·luscs i crustacis que formen part de la dieta, per detectar associacions consistents en les mostres analitzades: aquesta anàlisi ha permès proposar associacions potencials concretes entre els paràsits detectats i espècies d'hostes, "fins ara no descrites en l'Antàrtida".
El descobriment ha estat possible amb tècniques de metabarcoding d'ADN, que permeten identificar centenars d'organismes a partir de les restes microscòpiques d'ADN presents en una única mostra