Detecten un brot de sarna en una residència de gent gran a Balaguer (Lleida)

LLEIDA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El Servei de Vigilància Epidemiològica ha detectat un brot de sarna a la residència de gent gran Comtes d'Urgell de Balaguer (Lleida), informen fonts de la Conselleria de Salut aquest dijous a Europa Press.
Segons ha avançat 'Segre', el contagi afecta uns 6 usuaris d'aquest centre i les fonts de Salut afirmen que han contactat amb el geriàtric per donar pautes de tractament i mesures higièniques per contenir la malaltia, seguint el Protocol de prevenció i control de l'escabiosi (sarna).
Aquesta mateixa residència ja va patir un brot de sarna el 2016, quan unes 100 persones, entre usuaris i personal, es van sotmetre a un tractament per curar-se i evitar encomanar-se de la malaltia.