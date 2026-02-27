Detectat un cas humà de grip porcina a Lleida

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha informat que s'ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida i que hi ha una investigació oberta però que el risc per a la població és "molt baix".
En unes declaracions als periodistes aquest divendres, el sots-director general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicat que la grip porcina "no hi té absolutament res a veure" i assegura que la pesta porcina no pot afectar humans.
El cas es va detectar aquest febrer quan una persona va acudir al centre de salut --no per símptomes respiratoris-- i se li va fer una prova en la qual va donar positiu per grip porcina A, tot i que aquesta persona no va manifestar símptomes i ara "es troba bé i ja és a casa".
"NO HA ESTAT AMB SÍMPTOMES DE GRIP EN CAP MOMENT"
Ha afirmat que es va fer un estudi a tots els contactes de l'entorn d'aquesta persona i que cap tenia símptomes i tots van donar negatiu: "A priori és una situació que està controlada, perquè no hi ha evidències que cap persona estigui afectada".
"La persona no ha estat malalta, no ha estat amb símptomes de grip en cap moment, cap persona del seu entorn està malalta i totes les proves donen negatiu, però en la prova d'aquesta persona dona positiu per aquest virus", insisteix.
Experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i de l'Agència de Salut Pública estan duent a terme l'avaluació conjunta del cas.
ÉS EL SEGON CAS A CATALUNYA I EL QUART A ESPANYA
Mendioroz explica que a Catalunya ja es va detectar un cas humà de grip porcina A el 2024 d'un treballador i que aquest de Lleida és el segon, i defensa que això és senyal que Catalunya és capaç de "detectar" aquests casos.
L'últim cas que hi ha hagut semblant a aquest va ser fa tres anys als Països Baixos, segons indica, i en el conjunt d'Espanya és el quart notificat fins ara des del 2009 (és a dir, d'aquests 4, un parell s'han donat a Catalunya).
Finalment, afirma que, en funció del que ara digui l'OMS, s'intentarà tornar a enquestar o insistir a la zona, per si hi ha més casos, però reitera que ara mateix no s'ha vist un augment de cap patologia relacionada i que "la hipòtesi més probable ara mateix és la contaminació" ambiental.