Detectada la primera llopada amb cadells a Catalunya en 100 anys

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior i Seguretat Pública, a través del cos d'Agents Rurals, ha confirmat la presència de la primera llopada a Catalunya des de fa més de 100 anys, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.
La llopada està formada per dos exemplars adults i tres cadells ('Canis lupus') nascuts aquest any a Catalunya, en una àrea entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà (Girona).
Els Agents Rurals, el cos encarregat del seguiment d'aquesta espècie a Catalunya, n'ha intensificat el seguiment i la vigilància per conèixer el seu comportament, hàbitat i les possibles interaccions amb les activitats humanes.
Aquest "fet històric" s'ha produït després de dècades de seguiment per part de la Generalitat, i just quan fa 25 anys des que es va detectar el retorn d'un individu aïllat de llop al parc del Cadí-Moixeró.
NOU ESTATUS
Amb el naixement dels cadells, com marca la normativa, el llop passa de considerar-se automàticament d'espècie extinta com a reproductora a una espècie amenaçada en perill d'extinció, un nou estatus que implica la redacció, tramitació i aprovació d'un pla de recuperació, com preveu la normativa europea.
Totes les mesures que es prenguin a partir d'ara es faran de manera coordinada amb la Taula del Llop i les conselleries implicades: Interior i Seguretat Pública; Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.