Desviaments a 3 línies de Rodalies per una incidència a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Una incidència tècnica d'un tren a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona està obligant aquest dijous a la tarda a desviar els combois d'altres línies de Rodalies per altres estacions, informa en un comunicat.
Concretament, els trens de l'R4 amb destinació a Martorell Central circulen desviats per Sant Andreu, El Clot i Passeig de Gràcia.
D'altra banda, els combois de l'R1 i l'RG1 amb destinació a l'Hospitalet de Llobregat ho fan per Passeig de Gràcia.