Allyn Spielberg s'estrena a Sitges: Dirigir és "una cosa que no havia planejat mai"

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La directora Destry Allyn Spielberg estrena mundialment aquest divendres el seu llargmetratge de debut, el thriller psicològic de terror 'Please don't feed the children', en el Festival internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2024, a Sitges, i ha assegurat que dirigir és "una cosa que no havia planejat mai".

En la roda de premsa, Destry Allyn Spielberg, filla del director Steven Spielberg, ha recordat que quan era adolescent gravava pel·lícules amb els seus amics per diversió però que no era res que tingués planejat fer com a carrera, sinó que "volia ser actriu en algun moment, però no tenia res al cap".

Malgrat això, ha explicat que va escriure un curtmetratge amb un amic i com que no tenien diners per un director, es va posar a dirigir ella i va ser "un clic immediat, gairebé com una experiència espiritual" perquè no va ser planejat i ja no es va voler posar més davant la càmera sinó darrere.

A 'Please don't feed the children', protagonitzada per un jove elenc que acompanya Michelle Dockery, popular pel seu paper en la sèrie 'Downton Abbey', i Giancarlo Esposito, pel seu paper a 'Breaking Bad', un grup d'orfes fuig en un món destrossat per una pandèmia que ha delmat la població adulta fins que cauen presos d'una dona amb un passat ocult.

Destry Allyn Spielberg ha assegurat que la seva relació amb el cinema de gènere està relacionat amb la creativitat, i ha subratllat que "permet visualment expressar moltes coses" a més de poder utilitzar diferents gèneres.

La directora ha explicat que la pel·lícula es va rodar en 18 dies perquè era el que permetia el pressupost del que disposava, però que hi va haver anteriorment tot un treball previ amb els actors de planificació i lectura de guió perquè quan fóssin al set de rodatge se centressin "en les emocions" dels seus personatges i no tant en el text.