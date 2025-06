Destino reedita 'Coses vistes' de Josep Pla en el centenari de la seva publicació

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'editorial Destino ha reeditat 'Coses vistes' de Josep Pla en el centenari de la seva publicació, que va ser el 18 de maig del 1925, "un dels llibres més emblemàtics" de l'escriptor, ha informat aquest dimarts en un comunicat.

'Coses vistes', que ara apareix amb el subtítol 1920-1925 pel període en el qual es van escriure els textos que componen el volum, va tenir un gran èxit i va exhaurir dues edicions amb un total de 3.000 exemplars, una xifra notable a l'època.

El volum, segons l'editorial, conté "algunes de les pàgines més memorables de Pla, que dècades més tard anirien a parar a 'El quadern gris', a 'La vida amarga' o en altres volums de l''Obra Completa'.

Ha assenyalat que en aquest llibre hi ha els trets característics de l'obra planiana com les descripcions de pobles i paisatges, les històries de persones singulars, els escrits sobre cuina, les narracions situades a diverses capitals europees i els retrats de personalitats de la cultura.

A partir del 1949, Pla va fer servir el títol 'Coses vistes' per a una sèrie de volums, però el llibre originari com a tal "no s'havia reeditat mai fins avui", amb una edició filològica a càrrec de Maria-Arboç Terrades.

L'edició inclou un apèndix de l'editor Jordi Cornudella que resumeix la història editorial de cadascun dels textos que Pla va incloure en el volum.