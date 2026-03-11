Un despreniment talla l'R3 de Rodalies entre Sant Martí Centelles i Figaró

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Un despreniment de roques ha obligat a tallar l'R3 de Rodalies entre Sant Martí Centelles i Figaró (Barcelona) aquest dimecres al migdia, informa Rodalies en un comunicat.
Per això, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Ripoll (Girona).
La incidència s'ha produït després que aquest dimecres al matí es reobrís aquest tram, que estava tallat per obres, si bé la circulació era del 50% respecte a l'existent abans del 20 de gener, dia de l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) i pel qual es va aturar el servei per revisar la xarxa.