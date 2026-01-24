Un despreniment en la R4 entre Cerdanyola i Sabadell (Barcelona) amb Rodalies suspesa

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Un nou despreniment de terra ha afectat a una via de la R4 de Rodalies aquest dissabte, en el tram entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Sabadell (Barcelona), amb el servei ja suspès a petició de la Generalitat.
Segons han informat fonts d'Adif a Europa Press, els trens ja no circulaven per la via, per la qual cosa cap d'ells s'ha vist afectat pel despreniment.
El Govern ha demanat a les operadores Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies a tota Catalunya aquest dissabte davant de la falta de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies.