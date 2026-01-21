Despreniment d'una part de la muralla d'Ullastret (Girona) pel temporal Harry

GIRONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La ciutat ibèrica d'Ullastret (Girona) s'ha vist afectada pel temporal Harry al municipi, que ha causat el despreniment d'un tram d'uns 10 metres de la muralla, informa el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) en un comunicat aquest dimecres.
El tram afectat és el sector restaurat durant les dècades del 1950 i 1960, entre les torres 1 i 2, i segons apunta el MAC, "la combinació de pluja intensa i la saturació del terreny han estat la causa directa d'aquest despreniment".
L'equip tècnic dels Serveis Territorials de la Conselleria de Cultura a Girona s'ha desplaçat al jaciment per avaluar els danys i, a causa de l'afectació que ha provocat al recorregut de la visita, la ciutat ibèrica es mantindrà tancada al públic.