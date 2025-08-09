El despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes (Lleida) es pot visitar aquest estiu

LLEIDA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes, a Soriguera (Lleida), es pot tornar a veure aquest estiu amb visites guiades cada dissabte i diumenge fins al 13 de setembre i visites autoguiades cada dia.
Les organitza el parc natural de l'Alt Pirineu en col·laboració amb l'Ajuntament, el Museu de Camins i l'empresa The Best Pyrenees, informa aquest dissabte la Conselleria de Territori de la Generalitat en un comunicat.
El jaciment en altura més gran de Catalunya, a 1.628 metres, conserva restes de cases, carrers empedrats i una església romànica, i les excavacions arqueològiques han permès recuperar part de la seva estructura i entendre com es vivia en una població d'alta muntanya entre els segles XI i XIV.