Desocupada una nau del barri de Montigalà (Badalona) on se celebraven festes il·legals

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

Un grup d'agents de la Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos d'Esquadra ha desocupat aquest dijous al matí una nau industrial situada al carrer Tècnica del barri de Montigalà (Badalona) on se celebraven festes il·legals, informa l'Ajuntament en un comunicat.

L'ocupació il·legal de la nau havia provocat "múltiples queixes entre els veïns de la zona", segons el consistori, especialment entre la comunitat educativa de l'Escola Planas i Casals, contigua a l'esmentat immoble.

La Guàrdia Urbana de Badalona tenia constància que se celebraven festes il·legals en aquesta nau i que els organitzadors cobraven entrada per poder-hi accedir.

En el moment del desallotjament no hi havia ningú a l'interior, però s'hi han constatat destrosses, com caixes elèctriques i sistemes de ventilació arrencats, i també la inutilització de l'ascensor.

La propietat de l'immoble també ha comprovat que s'han produït robatoris de cable, i també de les mànegues contra incendis que hi havia instal·lades.