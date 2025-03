Desmilitaritzem l'Educació rebutja la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

Uns 50 professors i representants de la comunitat educativa convocats per Desmilitaritzem l'Educació han protestat aquest dimecres contra la presència de l'estand de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament 2025, que se celebra fins diumenge al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona.

Han començat la protesta cap a les 11.15 hores, amb una marxa des de l'entrada del recinte fins a l'estand de l'exèrcit, on han dut a terme una acció simbòlica simulant ser cossos morts a terra.

Han llegit un manifest en el qual han criticat "la connivència, inacció i complicitat de les administracions públiques (Generalitat i Ajuntament de Barcelona) per no defensar ni aplicar les mocions i resolucions aprovades contràries a la presència militar en espais educatius, de formació o de lleure i els interpel·lem a que expliquin aquesta abdicació de responsabilitats".

Retreuen a Fira de Barcelona que aculli un any més aquest estand i que la seva presència "perpetua la normalització del militarisme, mentre s'impedeix el debat sobre el model de defensa i de seguretat social necessita".

Duien una pancarta en la qual es llegia 'Les armes no eduquen, les armes maten' i cridaven frases com 'L'exèrcit de l'escola fora, fora, fora', 'En aquest saló hi ha un estand tacat de sang' i 'Pressupostos militars per a escoles i hospitals'.