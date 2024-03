Desmilitaritzem l'Educació protesta contra l'estand de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

Duen a terme una acció davant de l'expositor simbolitzant que són morts en guerres

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

Una vintena d'integrants de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació ha protestat aquest dimecres al Saló de l'Ensenyament 2024, que se celebra fins a aquest diumenge a la Fira de Barcelona Montjuïc, per la presència d'un estand de l'exèrcit entre els expositors.

En unes declaracions a Europa Press, la portaveu del moviment, Vicky Moreno, ha considerat que la presència d'aquest estand és un "reclutament i adoctrinament" de l'alumnat present en el Saló de l'Ensenyament, i ha criticat que l'organització ho hagi permès.

Ha recordat que fa 20 anys que acudeixen al saló per rebutjar la presència d'aquest expositor del Ministeri de Defensa, i creu que aquest any, amb el context de la guerra de Gaza "no té cap sentit".

Els participants han cantat lemes com 'Fora, fora, fora l'exèrcit del saló', 'En aquest saló hi ha un estand tacat de sang' i 'Les armes no eduquen, les armes recluten'.

També portaven pancartes en les quals es llegia 'Fora l'exèrcit de l'escola', 'No és formació, és reclutament', 'L'exèrcit és masclista i patriarcal', 'Més de 750 docents ferides' i 'Més de 4.300 alumnes assassinades'.

ACCIÓ REIVINDICATIVA

El col·lectiu ha fet una performance simbòlica, on s'han estirat al terra amb samarretes tacades de vermell per fer veure que són persones mortes en els conflictes armats.

Durant aquesta acció, s'ha llegit el manifest de la plataforma en el qual insistien que el Saló de l'Ensenyament és un "espai que no li correspon" a l'exèrcit, i han insistit que els cossos militars no han d'estar en espais educatius ni d'oci.

A més, han recordat que des de l'inici de la guerra a Gaza hi ha hagut més de 30.000 víctimes mortals civils, avisen que "el militarisme aboca la destrucció, patiment i mort" i han criticat Fira de Barcelona per acollir aquest estand.

També han criticat la "connivència i inacció" de la Generalitat davant de les mocions contra la presència militar en àmbits educatius, i consideren que la violència només genera més violència i que no ha d'estar present en àmbits educatius com aquesta fira.