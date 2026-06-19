Desmilitaritzem l'Educació critica que el Govern "s'enroqui" amb el pla pilot dels Mossos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El moviment Desmilitaritzem l'Educació ha criticat que el Govern "insisteixi" a continuar amb el pla pilot dels Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius malgrat el rebuig per part de la comunitat educativa, informa en un comunicat aquest divendres.
"El Govern continua enrocat, de manera persistent, opaca i autoritària a tirar endavant una proposta que contravé tota la normativa i resolucions aprovades pel Parlament a favor de la construcció de models de convivència en centres basats en la transformació positiva de conflictes", insisteix.
Veu preocupant la infiltració en espais d'organització i assemblees vinculades a les mobilitzacions del personal educatiu, i considera que la continuïtat del pla pilot "reforça aquesta preocupació i aprofundeix la sensació de que, davant el desacord, la resposta del Departament d'Educació prioritza l'actuació policial".