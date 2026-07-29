Publicat 29/07/2026 13:37

Desmantellen una plantació interior de marihuana amb 1.600 plantes a Constantí (Tarragona)

Archivo - Un vehicle de la Policia Nacional
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior de marihuana amb 1.600 plantes a Constantí (Tarragona) i n'ha detingut el principal investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, després d'una denúncia anònima.

El cultiu estava en "ple" funcionament i ben equipat, amb moltes plantes de cànnabis llestes per a la recol·lecció, empaquetament i distribució, i es van confiscar 1.671 plantes de marihuana, 18,95 quilos de cabdells de marihuana i material tècnic valorat en milers d'euros, informa en un comunicat aquest dimecres.

Durant l'entrada i escorcoll l'individu va provar de fugir per la teulada dels immobles contigus, i el van poder detenir per l'actuació policial i també la col·laboració dels veïns.

Contador

Contingut patrocinat