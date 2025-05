Desmantellen una plantació indoor amb 762 plantes de marihuana a Riudellots de la Selva

GIRONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha efectuat aquest dilluns una entrada i escorcoll en un habitatge de Riudellots de la Selva (Girona) per desmantellar una plantació indoor amb un total de 762 plantes de marihuana, informa en un comunicat.

El modus operandi consistia en el cultiu de marihuana tant a la zona interior de l'habitatge destinat al garatge, com a la resta del mateix, i hi havia cultiu de marihuana pràcticament a totes les habitacions de la casa, on vivia el detingut, que feia tasques de manteniment i cura d'aquesta plantació.

Per fer-ho, utilitzaven estris i material de cost elevat com focus LED de baix consum i extractors d'aire amb filtres de carboni, per no ser detectats per veïns de la zona per l'olor que provoca aquest tipus de plantacions.

Després de l'entrada i l'escorcoll, en què va participar la policia local del municipi, es van requisar 762 plantes, amb una alçada aproximada de 120-130 centímetres, un pes brut de 300 quilos i 100 grams de cabdells.

El detingut, de 29 anys i sense documentació, va passar a disposició judicial i l'autoritat judicial va decretar presó provisional comunicada i sense fiança.