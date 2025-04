Desmantellen un grup de falsos revisors de gas a Barcelona que van estafar uns 30.000 euros

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 37 a 39 anys, que sumaven vint antecedents policials, per presumptament estafar prop de 30.000 euros fingint ser revisors de gas al districte de Gràcia de Barcelona amb altres còmplices, i no es descarten més detencions.

El grup actuava per parelles per visitar, com a falsos operaris de gas o de llum, a persones d'edat avançada que vivien soles o tenien dificultats de mobilitat o deterioració cognitiva i aconseguir les dades d'accés als seus comptes, segons han informat els Mossos aquest dissabte en un comunicat.

Mentre un dels dos feia la falsa inspecció i entretenia les víctimes, l'altre es movia pel domicili i robava joies, diners en efectiu i targetes bancàries.

En algun cas reforçaven l'estafa mitjançant trucades prèvies fingint ser del servei d'atenció telefònica de la companyia.