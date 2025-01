Desmantellen a Girona un habitatge dedicat al cultiu de marihuana amb 703 plantes

GIRONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desmantellat a Maçanet de la Selva (Girona) un habitatge dedicat al cultiu indoor de marihuana amb 703 plantes i ha detingut tres persones com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric, una de les quals en "situació irregular", segons ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.

Els detinguts cultivaven marihuana a la zona interior d'un habitatge, concretament a l'urbanització Montbarbat de la mateixa població, i a la casa hi vivia una persona encarregada de la cura i manteniment d'aquesta plantació.

La investigació va arrencar a través d'una denúncia anònima, i després de les gestions policials per confirmar l'activitat, coordinats amb la policia local de Maçanet de la Selva, els agents van poder entrar i desmantellar l'habitatge en un operatiu conjunt.

Per al manteniment i cura de la plantació, els detinguts feien servir materials d'un cost elevat, com focus led de baix consum, filtres de carboni i extractors per eliminar l'olor amb l'objectiu de no ser detectats pels veïns i vianants de la zona.

Els agents van intervenir un total de 703 plantes de marihuana d'una alçada aproximada entre 160-170 cm, amb un pes brut de 160,939 quilograms i 30,62 grams de cabdells de marihuana.

A més a més, van desarticular els materials d'alt cost que tenien per mantenir el cultiu, i finalment van aconseguir restablir el consum elèctric a la zona, que s'enfilava a més de 14.000 euros defraudats a la companyia elèctrica.

Un dels tres detinguts ha ingressat en presó provisional sense possibilitat de fiança i als altres dos se'ls ha imposat mesures cautelars com la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar el país, en espera del judici oral.