Desmantellen 4.200 plantes de cultiu de marihuana a municipis de Lleida i Tarragona

Detinguts set homes i una dona després de la investigació

LLEIDA, 4 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat prop de 4.200 plantes de marihuana a diferents localitats de Lleida i Tarragona després d'una investigació iniciada l'agost de l'any passat en detectar-se un cultiu en una casa del municipi d'Alcanó (Lleida).

Com a resultat de la investigació, la policia catalana va detenir el passat 26 de febrer set homes i una dona, d'entre 23 i 43 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i per pertinença a grup criminal, segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.

Dimecres passat 26 de febrer a primera hora del matí es va muntar un dispositiu simultani en el qual van participar la Unitat d'Investigació de Valls, agents de l'Arro, la Unitat de Vehicles Aeris no Tripulats (Udron) i agents de seguretat ciutadana del Vendrell (Tarragona) i Lleida.

UNA GRANJA, CASES I NAUS INDUSTRIALS

Els agents van inspeccionar una granja en desús a Cabra del Camp (Tarragona), dues naus industrials a Llorenç del Penedès i una casa a Cunit (Tarragona), a més de la casa a Alcanó detectada l'agost passat.

A Alcanó van detenir dos homes i van desmantellar 1.470 plantes de marihuana; a Cabra del Camp van detenir dos homes i van localitzar 750 plantes productives a més de 1.200 en fase inicial i a Llorenç del Penedès (Tarragona) van detenir tres persones i van localitzar 2.000 plantes de marihuana; en tots els casos hi havia connexió fraudulenta del fluid elèctric.

A Cunit van detenir una altra persona i a més els agents van trobar una arma de foc curta i munició; l'home va ser detingut per tinència il·lícita d'armes i se li atribueix "un rol de nivell" dins el grup criminal, segons indica el comunicat.

Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida divendres passat, mentre que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.