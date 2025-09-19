Desmantellat un punt de venda de drogues a Montcada i Reixac (Barcelona) amb 3 detinguts

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de drogues a Montcada i Reixac (Barcelona) i han detingut un home de 41 anys i dues dones de 47 i 40, respectivament, per un presumpte delicte de tràfic de drogues, informen en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar a principis de setembre en detectar una constant circulació de persones al voltant d'un domicili del barri de Mas Rampinyo, a banda que alguns testimonis van veure el llançament de petites bosses per la finestra d'un pis al carrer.
Per això, el 17 de setembre es va dur a terme l'escorcoll i es van localitzar 2 quilos de speed, 150 pastilles de MDMA i diverses dosis de substàncies preparades per a la venda, a més de diners en efectiu i material relacionat amb el tràfic de drogues; finalment, els tres arrestats han passat a disposició judicial aquest divendres.