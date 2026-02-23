Desmantellat un punt de venda de drogues al barri del Raval de Barcelona amb 2 detinguts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en un operatiu conjunt amb la Guàrdia Urbana (GUB) de Barcelona, van detenir divendres passat 2 persones després de desmantellar un punt de venda de drogues situat al carrer Sant Pacià, al barri del Raval.
L'operatiu, que es va dur a terme a les 12.00 hores i va comptar amb la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), efectius de la unitat d'investigació de salut pública i mitja dotzena d'agents de la GUB, va permetre intervenir crack, heroïna i cocaïna, informen els Mossos en un comunicat.
A més, es van confiscar eines de manipulació, dosatge i consum de drogues, a més de diners en efectiu, si bé la propietat va ser recuperada i entregada al seu titular.