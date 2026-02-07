Desmantellat un punt de venda de droga al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de febrer a dos homes de 40 i 54 anys per delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal, en el marc d'un operatiu que va permetre desmantellar un punt de venda de droga al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Els agents van realitzar diverses vigilàncies que van permetre constatar que es tractava d'un punt de venda on es distribuïa cocaïna i heroïna, ha informat Mossos en un comunicat aquest dissabte.
L'home de 54 anys va ser detingut quan intentava fugir després de ser vist en el moment en el qual efectuava una venda de droga i, seguidament, els agents van entrar al pis on van detenir a l'altre presumpte responsable i van trobar diversos embolcalls de droga dossificats i preparats per vendre, a més de substància en roca pendent de ser dosificada.
En total es van trobar 12,12 grams de cocaïna i 25.8 d'heroïna, i es van intervenir 510 euros, una bàscula de precisió, una escopeta airsoft i una Taser.
Segons es desprèn de les investigacions els detinguts formarien part d'un grup criminal organitzat dedicat de manera estable a la distribució de substàncies estupefaents i no es descarten noves detencions.