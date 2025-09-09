Desmantellat un grup que robava en àrees de servei de l'AP-2 a les Borges Blanques (Lleida)

LLEIDA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal després de detenir quatre persones a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Barcelona ciutat com a presumptes autors de robatoris amb violència i intimidació a dues àrees de servei de l'AP-2 a les Borges Blanques (Lleida), informen en un comunicat.
Concretament, la investigació va arrencar al maig en tenir constància de dos robatoris en aquesta autopista, i un cop els Mossos van anar al lloc dels fets, tres individus van fugir després de forçar dos camions, als quals tallaven les lones del remolc per saber quina càrrega duien.
Posteriorment, els agents van localitzar una furgoneta amb les plaques de la matrícula tapades i carregada amb caixes de ventiladors de sostre, caixes de fulles d'afaitar i altres productes de cura personal; tots els detinguts tenien antecedents i ja han passat a disposició judicial, i no es descarta que estiguin implicats en altres delictes contra el patrimoni.