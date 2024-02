Desmantellat un grup d'estafes a Barcelona que va enviar un milió d'SMS fraudulents a través d'una empresa de la Corunya

Simulaven ser d'una empresa de repartiment i sol·licitaven l'abonament de taxes duaneres per a l'entrega d'un paquet



LA CORUNYA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha desmantellat a Barcelona un grup criminal especialitzat en estafes, compost per tres integrants, arran de la denúncia d'una empresa de la Corunya dels telèfons de la qual van fer un ús fraudulent per enviar un milió d'SMS en els quals simulaven ser d'una empresa de repartiment nacional i sol·licitaven l'abonament de taxes duaneres per a l'entrega d'un paquet.

Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, l'Equip de Delictes Tecnològics (Editi) de la Comandància de la Corunya, en col·laboració amb la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de Barcelona, va desmantellar aquest grup d'estafes que utilitzava el mètode denominat 'smishing', en el marc de l'operació anomenada Wachsam.

En aquesta operació, tutelada pel jutjat d'instrucció i primera instància n.1 de Betanzos (Corunya), es va produir una denúncia per part d'una empresa assentada a la Corunya arran d'un augment anòmal de la factura del servei de telefonia.

Després de l'anàlisi de la informació recaptada, la Guàrdia Civil va esbrinar que els estafadors van utilitzar els telèfons per enviar el missatge de text "Benvolgut client, té un paquet pendent d'enviament, confirmi el pagament a duanes d'X euros per rebre'l". Això ha ocasionat un perjudici econòmic de 52.000 euros a l'empresa.

Després de conèixer les identitats i la ubicació dels estafadors, es va sol·licitar la col·laboració d'agents de Barcelona per al desmantellament d'aquest grup i la investigació dels seus membres com a presumptes autors d'un delicte d'estafa continuada i un altre de pertinença a grup criminal. L'operació continua oberta davant la possibilitat d'aparició de nous perjudicats.

La Guàrdia civil recorda que davant la recepció d'un missatge com l'exposat, el destinatari no ha d'accedir a l'enllaç, per la qual cosa demana bloquejar el remitent i esborrar-lo.