Desmantellat un grup criminal per robatoris a empreses a Catalunya amb el mètode del butró

BARCELONA 21 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris a empreses i naus industrials a Catalunya mitjançant el mètode del butró; s'han detingut cinc homes com a presumptes autors de quatre robatoris amb força, pertinença a grup criminal, falsificació de documents públics i delictes contra la seguretat del trànsit.

El grup estava liderat per persones residents a Madrid que buscaven empreses i naus industrials que emmagatzemaven mercaderia amb sortida fàcil al mercat il·lícit, segons informa aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.

La branca operativa de la banda a Catalunya presumptament robava vehicles amb els quals cometia els robatoris, com el del juny passat en una empresa d'aparells electrònics a Cubelles (Barcelona) que va donar inici a la investigació, quan van utilitzar una furgoneta de la mateixa empresa per endur-se el material electrònic.

L'endemà es van cometre dos robatoris més a dues empreses contigües de Molins de Rei (Barcelona) amb el mateix modus operandi; una de les empreses estava dedicava a l'emmagatzematge i distribució de perfums, i la segona, al lloguer de maquinària pesanda per a obres i reformes.

Les imatges gravades per les càmeres de seguretat van permetre trobar elements comuns en els tres fets, per exemple, que els assaltants havien utilitzat els mateixos vehicles, alguns sostrets i d'altres amb les matrícules duplicades, per carregar i endur-se la mercaderia sostreta.

UN MENOR

Els agents de seguretat de la comissaria del Vendrell (Tarragona) van detenir l'agost passat dues persones com a presumptes autors del robatori de tres vehicles que contenien eines susceptibles de ser utilitzades en robatoris i plaques de matrícules duplicades.

Es va constatar que l'activitat criminal la duien a terme un grup de persones, d'entre les quals es van identificar sis homes, un d'ells menor.

Després de cometre els robatoris, el grup transportava el material fins a una nau industrial a Òdena (Barcelona), on també modificaven els vehicles robats.