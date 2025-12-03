Desmantellat un cultiu indoor de 1.260 plantes de marihuana a Vallirana (Barcelona)

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desmantellat una plantació indoor de 1.260 plantes de marihuana en un habitatge a Vallirana (Barcelona), a més de 8,75 quilos d'aquesta droga llesta per vendre, en un dispositiu en què van ser detinguts un home, que ha ingressat en presó provisional, i una dona, en llibertat en espera de judici perquè té un fill al seu càrrec.
En l'operació, en col·laboració amb la policia local, els agents també van trobar 44.571 euros en efectiu i dues armes elèctriques tipus Taser, i els investigadors van detectar que els detinguts tenien la llum punxada de manera il·legal després de manipular el comptador, amb un frau que s'enfila a 10.234,54 euros, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dimecres.
Finalment, amb aquesta actuació policial també s'ha aconseguit neutralitzar un centre de producció i emmagatzematge de marihuana a Cornellà de Llobregat (Barcelona).